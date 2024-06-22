Колотилина (Зайцева) Екатерина Фроловна
Место рожденияМихайловская, Волгоградская обл.
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Зайцев Фрол
Мать: не указана
Михайловская, Волгоградская обл.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Усова (Колотилина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Колотилин Александр Михайлович
Хутор Вихлянцевский
Смерть
Неизвестно