Колотилина (Зайцева) Екатерина Фроловна 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колотилина (Зайцева) Екатерина Фроловна

Место рождения

Михайловская, Волгоградская обл.

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Зайцев Фрол

Мать: не указана

Михайловская, Волгоградская обл.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Усова (Колотилина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Колотилин Александр Михайлович

Хутор Вихлянцевский
Смерть
Неизвестно

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