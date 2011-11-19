Серова (Бухтина) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Бухтина) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1941

Дата смерти

19.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1941

Отец: Бухтин Василий Иванович

Мать: Бухтина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серов Александр Александрович

Рождение ребёнка
10.02.1968

Сын: Серов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Серов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Александр Александрович

Смерть
19.11.2011
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