Серова (Бухтина) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1941
Дата смерти19.11.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1941
Рождение ребёнка
06.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серов Александр Александрович
Рождение ребёнка
10.02.1968
Сын: Серов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Серов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.2011