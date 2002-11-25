Серов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1941

Дата смерти

25.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1941

Отец: Серов Александр Михайлович

Мать: Серова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
06.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
10.02.1968

Сын: Серов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Серова Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Галина Васильевна

Смерть
25.11.2002
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