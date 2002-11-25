Серов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1941
Дата смерти25.11.2002
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1941
Рождение ребёнка
06.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
10.02.1968
Сын: Серов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Серова Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Галина Васильевна
Смерть
25.11.2002