Серов Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1968

Отец: Серов Александр Александрович

Мать: Серова Галина Васильевна

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