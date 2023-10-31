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Серов Игорь Александрович
Серов Игорь Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.02.1968
Пол
Мужской
Отец
Серов Александр Александрович
1941 г.р.
Мать
Серова (Бухтина) Галина Васильевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1968
Отец:
Серов Александр Александрович
Мать:
Серова Галина Васильевна
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