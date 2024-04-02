Спирчина (Кондратьева) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 15.01.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.01.1883 ст.
Отец: Кондратьев Иван Стефанович
Бракосочетание
22.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
22.10.1904
Сын: Спирчин Яков Фомич
Отец ребёнка: Спирчин Фома Захарович
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Сын: Спирчин Даниил Фомич
Отец ребёнка: Спирчин Фома Захарович
Рождение ребёнка
25.09.1906 ст.
Дочь: Пелагея Фомина Фоминична
Отец ребёнка: Спирчин Фома Захарович
Рождение ребёнка
26.02.1908 ст.
Отец ребёнка: Спирчин Фома Захарович
Рождение ребёнка
29.10.1910 ст.
Сын: Спирчин Кузьма Фомич
Отец ребёнка: Спирчин Фома Захарович
Рождение ребёнка
21.05.1914 ст.
Сын: Спирчин Семен Фомич
Отец ребёнка: Спирчин Фома Захарович
Рождение ребёнка
10.04.1916 ст.
Дочь: Александра Фомина Фоминична
Отец ребёнка: Спирчин Фома Захарович
Смерть
Неизвестно