Спирчина (Кондратьева) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирчина (Кондратьева) Ксения Ивановна

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 15.01.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.01.1883 ст.

Отец: Кондратьев Иван Стефанович

Мать: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.10.1903 ст.

Муж: Спирчин Фома Захарович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1904

Сын: Спирчин Яков Фомич

Отец ребёнка: Спирчин Фома Захарович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Сын: Спирчин Даниил Фомич

Отец ребёнка: Спирчин Фома Захарович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1906 ст.

Дочь: Пелагея Фомина Фоминична

Отец ребёнка: Спирчин Фома Захарович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1908 ст.

Сын: Спирчин Василий Фомич

Отец ребёнка: Спирчин Фома Захарович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1910 ст.

Сын: Спирчин Кузьма Фомич

Отец ребёнка: Спирчин Фома Захарович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1914 ст.

Сын: Спирчин Семен Фомич

Отец ребёнка: Спирчин Фома Захарович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1916 ст.

Дочь: Александра Фомина Фоминична

Отец ребёнка: Спирчин Фома Захарович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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