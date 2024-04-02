Спирчин Яков Фомич
Место рождения
Дата рождения22.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1904
Отец: Спирчин Фома Захарович
Мать: Спирчина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1924
Мать ребёнка: Спирчина Ксения Порфирьевна
Рождение ребёнка
22.05.1932
Сын: Спирчин Николай Яковлевич
Призыв на военную службу
27.12.1941
Спирчин Яков Фомич Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1904 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский РВК, Татарская АССР, Заин... Показать все
Военная служба
?.12.1941
Спиргин? Яков Фомич Именной список части Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и ме... Показать все
Лечение в госпитале
18.08.1943
Спирчин Яков Фомич Картотека ранений Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 113 стрелковый полк Воинска... Показать все
Лечение в госпитале
21.08.1943
Спирчин Яков Фомич Картотека ранений Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 113 стрелковый полк Воинская часть: 11... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Лечение в госпитале
Неизвестно
Спирчин Яков Фомич Картотека ранений Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 113 стрелковый полк Воинска... Показать все
Смерть
Неизвестно