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Спирчин Яков Фомич

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1904

Отец: Спирчин Фома Захарович

Мать: Спирчина Ксения Ивановна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Спирчин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Спирчина Ксения Порфирьевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1932

Сын: Спирчин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Призыв на военную службу
27.12.1941
Спирчин Яков Фомич Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1904 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский РВК, Татарская АССР, Заин... Показать все
Военная служба
?.12.1941
Спиргин? Яков Фомич Именной список части Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и ме... Показать все
Лечение в госпитале
18.08.1943
Спирчин Яков Фомич Картотека ранений Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 113 стрелковый полк Воинска... Показать все
Лечение в госпитале
21.08.1943
Спирчин Яков Фомич Картотека ранений Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 113 стрелковый полк Воинская часть: 11... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирчина Ксения Порфирьевна

Лечение в госпитале
Неизвестно
Спирчин Яков Фомич Картотека ранений Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 113 стрелковый полк Воинска... Показать все
Смерть
Неизвестно
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