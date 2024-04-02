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Спирчин Иван Яковлевич

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

29.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Спирчин Яков Фомич

Мать: Спирчина Ксения Порфирьевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Призыв на военную службу
23.08.1942
Спирчин Иван Яковлевич Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1924 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский РВК, Татарская АССР, ... Показать все
Призыв на военную службу
22.09.1942
Спирчин Иван Яковлевич Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1924 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский РВК, Татарская АССР, ... Показать все
Военная награда
04.07.1943
Спирчин Иван Яковлевич Медаль «За оборону Ленинграда» Наградной документ Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 930 сп Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда» Приказ подразделения... Показать все
Захоронение (военное)
29.07.1943
Спирчин Иван Яковлевич Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Татарская АССР Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призы... Показать все
Смерть
29.07.1943
убит
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