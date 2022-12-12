Поповка
Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3229Поповка (Уратьма), с. вл.при рч. Уратьме.6057110415419Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1457. Уратьма (Поповка, Сретенское), село бывшее владельческое, при речке Уратьме, дворов 153, жителей 1008, церковь православная, школа, поташный завод
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Поповка, Богородскойрусские873Показать скан
с. Уратьма-Поповка, Богородскойсм. Поповка.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189374Поповкапосёлок55°26'51°31'N-39-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Нижнекамский муниципальный район, Шереметьевское сельское поселение
92644445126п Поповкапоселок
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