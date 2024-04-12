Аверкина (Мухина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверкина (Мухина) Татьяна Васильевна

Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

05.02.1876 ст.

Дата смерти

20.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1876 ст.

Отец: Мухин Василий Константинович

Мать: Мухина Анастасия Ивановна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1901 ст.

Дочь: Аверкина Екатерина Ульяновна

Отец ребёнка: Аверкин Ульян Васильевич

Лобосово, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1903 ст.

Сын: Аверкин Илья Ульянович

Отец ребёнка: Аверкин Ульян Васильевич

Лобосово, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1906 ст.

Дочь: Пурыгина Мария Ульяновна

Отец ребёнка: Аверкин Ульян Васильевич

Лобосово, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1908 ст.

Сын: Аверкин Андрей Ульянович

Отец ребёнка: Аверкин Ульян Васильевич

Лобосово, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1911 ст.

Дочь: Аверкина Ольга Ульяновна

Отец ребёнка: Аверкин Ульян Васильевич

Лобосово, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверкин Ульян Васильевич

Смерть
20.03.1966
Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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