Аверкина (Мухина) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1876 ст.
Дата смерти20.03.1966
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1876 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1901 ст.
Дочь: Аверкина Екатерина Ульяновна
Отец ребёнка: Аверкин Ульян Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1903 ст.
Отец ребёнка: Аверкин Ульян Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1906 ст.
Дочь: Пурыгина Мария Ульяновна
Отец ребёнка: Аверкин Ульян Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1908 ст.
Отец ребёнка: Аверкин Ульян Васильевич
Рождение ребёнка
14.06.1911 ст.
Дочь: Аверкина Ольга Ульяновна
Отец ребёнка: Аверкин Ульян Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1966
Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область