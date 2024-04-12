Мухина (Фролова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Фролова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Мухин Аким Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.04.1874 ст.

Дочь: Мухина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.04.1874 ст.

Дочь: Мухина Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1876 ст.

Дочь: Аверкина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.

Дочь: Мухина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.06.1881 ст.

Дочь: Мухина Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1883 ст.

Сын: Мухин Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Василий Константинович

Смерть
Неизвестно
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