Мухина (Фролова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович
Рождение ребёнка
21.04.1874 ст.
Дочь: Мухина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович
Рождение ребёнка
21.04.1874 ст.
Дочь: Мухина Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович
Рождение ребёнка
05.02.1876 ст.
Дочь: Аверкина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.
Дочь: Мухина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович
Рождение ребёнка
18.06.1881 ст.
Дочь: Мухина Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович
Рождение ребёнка
12.10.1883 ст.
Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно