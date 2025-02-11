Сухоруков Максим Егоров 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Сухоруков Максим Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Сухоруков Егор Никаноров1786 г.р.
Мать
Сухорукова Варвара Игнатьева1796 г.р.
Супруги
Мавра Иванова (Мавра Архипова)1822 г.р.
Дети
(Сухорукова) Елизавета Максимова1840 г.р.
Сухоруков Фрол Максимов1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Сухоруков Егор Никаноров

Мать: Сухорукова Варвара Игнатьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Иванова (Мавра Архипова)

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Сухорукова) Елизавета Максимова

Мать ребёнка: Мавра Иванова (Мавра Архипова)

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сухоруков Фрол Максимов

Мать ребёнка: Мавра Иванова (Мавра Архипова)

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.02.1849

Сын: Сухоруков Парфирий Максимов

Мать ребёнка: Мавра Иванова (Мавра Архипова)

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17 семья

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Сухорукова) Акулина Максимова

Мать ребёнка: Мавра Иванова (Мавра Архипова)

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1851
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Смерть
Неизвестно

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