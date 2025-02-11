Сухоруков Максим Егоров
мужской, родился 1820, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСухоруков Егор Никаноров1786 г.р.
МатьСухорукова Варвара Игнатьева1796 г.р.
Супруги
Мавра Иванова (Мавра Архипова)1822 г.р.
Дети
(Сухорукова) Елизавета Максимова1840 г.р.
Сухоруков Фрол Максимов1844 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Сухорукова) Елизавета Максимова
Мать ребёнка: Мавра Иванова (Мавра Архипова)
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Мавра Иванова (Мавра Архипова)
Рождение ребёнка
22.02.1849
Сын: Сухоруков Парфирий Максимов
Мать ребёнка: Мавра Иванова (Мавра Архипова)
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Сухорукова) Акулина Максимова
Мать ребёнка: Мавра Иванова (Мавра Архипова)
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Смерть
Неизвестно