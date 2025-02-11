Мавра Иванова (Мавра Архипова)
женский, родилась 1822
умерла Неизвестно
Супруги
Сухоруков Максим Егоров1820 г.р.
Дети
(Сухорукова) Елизавета Максимова1840 г.р.
Сухоруков Фрол Максимов1844 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Сухорукова) Елизавета Максимова
Отец ребёнка: Сухоруков Максим Егоров
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Сухоруков Максим Егоров
Рождение ребёнка
22.02.1849
Сын: Сухоруков Парфирий Максимов
Отец ребёнка: Сухоруков Максим Егоров
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Сухорукова) Акулина Максимова
Отец ребёнка: Сухоруков Максим Егоров
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно