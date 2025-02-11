Мавра Иванова (Мавра Архипова) 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Мавра Иванова (Мавра Архипова)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1822

умерла Неизвестно

Супруги
Сухоруков Максим Егоров1820 г.р.
Дети
(Сухорукова) Елизавета Максимова1840 г.р.
Сухоруков Фрол Максимов1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Максим Егоров

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Сухорукова) Елизавета Максимова

Отец ребёнка: Сухоруков Максим Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сухоруков Фрол Максимов

Отец ребёнка: Сухоруков Максим Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.02.1849

Сын: Сухоруков Парфирий Максимов

Отец ребёнка: Сухоруков Максим Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Сухорукова) Акулина Максимова

Отец ребёнка: Сухоруков Максим Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17 семья

Смерть
Неизвестно

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