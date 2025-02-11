Сухорукова Варвара Игнатьева
женский, родилась 1796
умерла Неизвестно
Супруги
Сухоруков Егор Никаноров1786 г.р.
Дети
Сухоруков Максим Егоров1820 г.р.
(Сухорукова) Федосья Егорова1825 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Сухоруков Егор Никаноров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Сухорукова) Федосья Егорова
Отец ребёнка: Сухоруков Егор Никаноров
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Сухоруков Егор Никаноров
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно