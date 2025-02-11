Сухорукова Варвара Игнатьева 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Сухорукова Варвара Игнатьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1796

умерла Неизвестно

Супруги
Сухоруков Егор Никаноров1786 г.р.
Дети
Сухоруков Максим Егоров1820 г.р.
(Сухорукова) Федосья Егорова1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Егор Никаноров

Рождение ребёнка
1820

Сын: Сухоруков Максим Егоров

Отец ребёнка: Сухоруков Егор Никаноров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Сухорукова) Федосья Егорова

Отец ребёнка: Сухоруков Егор Никаноров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Сухоруков Фёдор Егоров

Отец ребёнка: Сухоруков Егор Никаноров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17 семья

Смерть
Неизвестно

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