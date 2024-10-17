Гликерия (Лукерья) Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия (Лукерья) Панфилова

Место рождения

д. Щепино Покровской волости

Дата рождения

1807

Дата смерти

29.04.1836

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Панфил Федотов

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1833

Муж: Гавриил Иовлев

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.04.1833

Сын: Стефан Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1834

Дочь: Настасья Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.04.1836
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

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