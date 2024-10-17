Гликерия (Лукерья) Панфилова
Место рожденияд. Щепино Покровской волости
Дата рождения1807
Дата смерти29.04.1836
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Панфил Федотов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1833
Муж: Гавриил Иовлев
Рождение ребёнка
21.04.1833
Сын: Стефан Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Рождение ребёнка
22.10.1834
Дочь: Настасья Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иовлев
Смерть
29.04.1836
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно