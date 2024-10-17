Стефан Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Гаврилов

Стефан Гаврилов

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.04.1833

Дата смерти

09.06.1833

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1833

Отец: Гавриил Иовлев

Мать: Гликерия (Лукерья) Панфилова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
Неизвестно
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: той же волости и дома крестьянина Иова Никифорова сын Алексей
Смерть
09.06.1833
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни | от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.