Стефан Гаврилов
Место рождения
Дата рождения21.04.1833
Дата смерти09.06.1833
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1833
Отец: Гавриил Иовлев
Крещение
Неизвестно
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: той же волости и дома крестьянина Иова Никифорова сын Алексей
Смерть
09.06.1833
Причина смерти: от натуральной болезни | от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно