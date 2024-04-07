Мавра Онуфриева
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Козьма Давыдов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Козьма Давыдов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимья
Отец ребёнка: Козьма Давыдов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Козьма Давыдов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афросинья
Отец ребёнка: Козьма Давыдов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемий
Отец ребёнка: Козьма Давыдов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Давыдов
Смерть
Неизвестно