Мавра Онуфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Онуфриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Козьма Давыдов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Козьма Давыдов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимья

Отец ребёнка: Козьма Давыдов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Козьма Давыдов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афросинья

Отец ребёнка: Козьма Давыдов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемий

Отец ребёнка: Козьма Давыдов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Давыдов

Смерть
Неизвестно

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