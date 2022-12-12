Вознесенье
Савинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2870Вознесенье, что в Медвежьем Углу, с. каз.при р. Уводи.3020153134Церквей православных 2. Волостное правление. Училище. Ярмарок 2. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
799. Вознесенье, что в Медвежьем Углу, село бывшее государственное, при реке Уводи, дворов 5, жителей 28, волостное правление (уездный город 30 в ), 2 церкви православных Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
2973Вознесенье село29117028—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5084Вознесеньесело56°36'41°02'O-37-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24625404101с Вознесеньесело