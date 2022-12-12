село Вознесенье, село Вознесенье, Савинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Вознесенье

Савинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Ковровский уезд
2870Вознесенье, что в Медвежьем Углу, с. каз.при р. Уводи.3020153134Церквей православных 2. Волостное правление. Училище. Ярмарок 2. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Вознесенская волость
799. Вознесенье, что в Медвежьем Углу, село бывшее государственное, при реке Уводи, дворов 5, жителей 28, волостное правление (уездный город 30 в ), 2 церкви православных Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Ковровский уезд, Вознесенская волость
2973Вознесенье село29117028

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Савинский район
5084Вознесеньесело56°36'41°02'O-37-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Савинский муниципальный район, Вознесенское сельское поселение
24625404101с Вознесеньесело
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