Екатерина Яковлевна 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Красильников Пармен Иванович

Отец ребёнка: Красильников Иван Акимович (Якимович)

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Красильников Флегонт Иванович

Отец ребёнка: Красильников Иван Акимович (Якимович)

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Красильников Анна Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Акимович (Якимович)

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Красильников Евграф Иванович

Отец ребёнка: Красильников Иван Акимович (Якимович)

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Красильников Александр Иванович

Отец ребёнка: Красильников Иван Акимович (Якимович)

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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