Красильников Иван Акимович (Якимович) 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красильников Иван Акимович (Якимович)

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Красильников Пармен Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Красильников Флегонт Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Красильников Анна Ивановна

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Красильников Евграф Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Красильников Александр Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1813
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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