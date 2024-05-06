Красильников Иван Акимович (Якимович)
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Красильников Пармен Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Красильников Флегонт Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Красильников Анна Ивановна
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Красильников Евграф Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Красильников Александр Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Смерть
1813