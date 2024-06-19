Янковский Иосиф Михайлович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янковская Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
20.05.1867 ст.
Дочь: (Янковская) Дарья Иосифовна
Мать ребёнка: Янковская Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Янковский Андрей Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
20.01.1880
Оба вторым браком.
Смерть
Неизвестно