Янковский Иосиф Михайлович 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Янковский Иосиф Михайлович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янковская Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
20.05.1867 ст.

Дочь: (Янковская) Дарья Иосифовна

Мать ребёнка: Янковская Фёкла Павловна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Янковский Андрей Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
20.01.1880

Жена: Янковская (Добранская) Агафия Михайловна

Волковинцы, Хмельницька область
Оба вторым браком.
Смерть
Неизвестно

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