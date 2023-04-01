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Янковский Андрей Иосифович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Янковский Иосиф Михайлович

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
20.01.1880 ст.

Жена: Янковская (Жидкевич) Екатерина Лукьяновна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.

Сын: Янковский Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Янковская (Жидкевич) Екатерина Лукьяновна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
06.12.1893 ст.

Сын: Янковский Николай Андреевич

Мать ребёнка: Янковская (Жидкевич) Екатерина Лукьяновна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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