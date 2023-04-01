Янковский Андрей Иосифович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Янковский Иосиф Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.
Сын: Янковский Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Янковская (Жидкевич) Екатерина Лукьяновна
Рождение ребёнка
06.12.1893 ст.
Сын: Янковский Николай Андреевич
Мать ребёнка: Янковская (Жидкевич) Екатерина Лукьяновна
Смерть
Неизвестно