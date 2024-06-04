Берестов Ананья Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерестов Ананья Сергеев

Берестов Ананья Сергеев

Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Берестов Сергей Дементьев

Мать: Берестова Наталья Михайлова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Елена

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Берестов Федот Ананьев

Мать ребёнка: Берестова Елена

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Берестов Тимофей Ананьев

Мать ребёнка: Берестова Елена

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Берестова) Прасковья Ананьева

Мать ребёнка: Берестова Елена

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Берестова) Настасья Ананьева

Мать ребёнка: Берестова Елена

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Берестова) Анисья Ананьева

Мать ребёнка: Берестова Елена

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.