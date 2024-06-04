Берестов Ананья Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берестова Елена
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Берестова Елена
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Берестова Елена
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Берестова) Прасковья Ананьева
Мать ребёнка: Берестова Елена
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Берестова) Настасья Ананьева
Мать ребёнка: Берестова Елена
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Берестова) Анисья Ананьева
Мать ребёнка: Берестова Елена
Смерть
После 1834