Берестова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Берестов Ананья Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Берестов Ананья Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Прасковья Ананьева
Отец ребёнка: Берестов Ананья Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Настасья Ананьева
Отец ребёнка: Берестов Ананья Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Анисья Ананьева
Отец ребёнка: Берестов Ананья Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834