Берестова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Берестов Федот Ананьев

Отец ребёнка: Берестов Ананья Сергеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Берестов Тимофей Ананьев

Отец ребёнка: Берестов Ананья Сергеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Прасковья Ананьева

Отец ребёнка: Берестов Ананья Сергеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Настасья Ананьева

Отец ребёнка: Берестов Ананья Сергеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Анисья Ананьева

Отец ребёнка: Берестов Ананья Сергеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Ананья Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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