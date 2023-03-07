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Берестов Сергей Дементьев

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Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Берестов Дементий Елисеев

Мать: Берестова Ирина Никитина

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Агафья Сергеева

Мать ребёнка: Берестова Наталья Михайлова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Берестов Ананья Сергеев

Мать ребёнка: Берестова Наталья Михайлова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Агафья (мл) Сергеева

Мать ребёнка: Берестова Наталья Михайлова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Наталья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1806
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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