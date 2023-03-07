Берестов Сергей Дементьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Агафья Сергеева
Мать ребёнка: Берестова Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Берестова Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Агафья (мл) Сергеева
Мать ребёнка: Берестова Наталья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1806