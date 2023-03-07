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Берестова Ирина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1783

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Бухарцова Екатерина Дементьева

Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Берестов Сергей Дементьев

Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Берестов Анофрей Дементьев

Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Наталья Дементьева

Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Берестов Андрей Дементьев

Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Дементий Елисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1783
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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