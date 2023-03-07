Берестова Ирина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Бухарцова Екатерина Дементьева
Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Берестов Сергей Дементьев
Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Берестов Анофрей Дементьев
Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Наталья Дементьева
Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Берестов Андрей Дементьев
Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1783