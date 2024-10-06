Саратов Иоанн Михайлов
Место рождения
Дата рождения29.08.1913 ст.
Дата смерти15.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1913 ст.
Отец: Саратов Михаил Алексеевич
Мать: Дарья Васильева
Место жительства
Неизвестно
Крещение
29.08.1913 ст.
Крестный отец: Коношев Василий Аркадьев | Крестная мать: Строева Татиана Васильева
Рождение ребёнка
27.09.1933
Место жительства
Около 1935
Бракосочетание
25.02.1935
Место жительства
Между 1937 и 1941
Рождение ребёнка
17.09.1937 ст.
Военная служба
С 1941
Род войск: Пехота | Воинское звание: Младший лейтенант | Призван: Бийский ГВК Алма-Атинский край | Командир взвода 5 стрелковой роты 172 стрелкового полка 13 стрелковой дивизии | Память народа - Запис... Показать все
Смерть
15.02.1942
Причина смерти: Убит в бою | под Каккопево?
Рождение ребёнка
15.03.1942
Похороны
После 15.02.1942
Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Слуцкий р-н, гора Пулковская, могила № 16 | или | Ленинградская обл., Слуцкий р-н, гора Пулковская, северные скаты, могила № 6 | В настоящее время: | Л... Показать все