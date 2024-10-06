Саратов Иоанн Михайлов 29.08.1913 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Саратов Иоанн Михайлов

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

29.08.1913 ст.

Дата смерти

15.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1913 ст.

Отец: Саратов Михаил Алексеевич

Мать: Дарья Васильева

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Крещение
29.08.1913 ст.
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Крестный отец: Коношев Василий Аркадьев | Крестная мать: Строева Татиана Васильева
Рождение ребёнка
27.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саратова (Уварова) Екатерина Николаевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
Около 1935
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
25.02.1935

Жена: Саратова (Уварова) Екатерина Николаевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
Между 1937 и 1941
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.09.1937 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саратова (Уварова) Екатерина Николаевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Военная служба
С 1941
Род войск: Пехота | Воинское звание: Младший лейтенант | Призван: Бийский ГВК Алма-Атинский край | Командир взвода 5 стрелковой роты 172 стрелкового полка 13 стрелковой дивизии | Память народа - Запис... Показать все
Смерть
15.02.1942
Причина смерти: Убит в бою | под Каккопево?
Рождение ребёнка
15.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саратова (Уварова) Екатерина Николаевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Похороны
После 15.02.1942
Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Слуцкий р-н, гора Пулковская, могила № 16 | или | Ленинградская обл., Слуцкий р-н, гора Пулковская, северные скаты, могила № 6 | В настоящее время: | Л... Показать все

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