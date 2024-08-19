Koivula Petter Pekka Elianov Iljin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Koivula Petter Pekka Elianov Iljin

Место рождения

Suistamo, Karelia, Suomi

Дата рождения

28.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1863 г.р.

Жена

1906 г.р.
1891 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
1929 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1895

Отец: Koivula Ilja (Elia) Jeremejeff

Мать: Koivula (Silin Силина) Pelagia Vasiljeva Vasileintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Koivula E. Merkku (Vaittinen) Helena Matintytär

Рождение ребёнка
19.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Koivula (Skorodumova) Maria Iljantytär

Рождение ребёнка
18.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Koivula (Skorodumova) Maria Iljantytär

Рождение ребёнка
14.05.1928

Дочь: Niskanen (Koivula Койвула) Kerttu

Мать ребёнка: Koivula (Skorodumova) Maria Iljantytär

Рождение ребёнка
06.11.1929

Дочь: Elo (Jeremejeff Koivula Koivula Койвула) Aili Eliisa

Мать ребёнка: Koivula (Skorodumova) Maria Iljantytär

Бракосочетание
12.06.1946

Жена: Koivula (Skorodumova) Maria Iljantytär

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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