Koivula Petter Pekka Elianov Iljin
Место рожденияSuistamo, Karelia, Suomi
Дата рождения28.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Koivula (Skorodumova) Maria Iljantytär
Рождение ребёнка
18.02.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Koivula (Skorodumova) Maria Iljantytär
Рождение ребёнка
14.05.1928
Дочь: Niskanen (Koivula Койвула) Kerttu
Мать ребёнка: Koivula (Skorodumova) Maria Iljantytär
Рождение ребёнка
06.11.1929
Дочь: Elo (Jeremejeff Koivula Koivula Койвула) Aili Eliisa
Мать ребёнка: Koivula (Skorodumova) Maria Iljantytär
Бракосочетание
12.06.1946
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно