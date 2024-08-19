Koivula (Skorodumova) Maria Iljantytär
Место рожденияAlattu, Suistamo, Finland
Дата рождения10.07.1906
Дата смерти21.04.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1906
Рождение ребёнка
19.04.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Koivula Petter Pekka Elianov Iljin
Рождение ребёнка
18.02.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Koivula Petter Pekka Elianov Iljin
Рождение ребёнка
14.05.1928
Дочь: Niskanen (Koivula Койвула) Kerttu
Отец ребёнка: Koivula Petter Pekka Elianov Iljin
Рождение ребёнка
06.11.1929
Дочь: Elo (Jeremejeff Koivula Koivula Койвула) Aili Eliisa
Отец ребёнка: Koivula Petter Pekka Elianov Iljin
Бракосочетание
12.06.1946
Смерть
21.04.1947
Похороны
1947