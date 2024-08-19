Koivula (Skorodumova) Maria Iljantytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Koivula (Skorodumova) Maria Iljantytär

Место рождения

Alattu, Suistamo, Finland

Дата рождения

10.07.1906

Дата смерти

21.04.1947

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

1895 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
1929 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1906

Отец: Skorodumov Ilja Stepaninpoika

Мать: Skorodumova (Häkkinen) Maria Juhontytär

Рождение ребёнка
19.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Koivula Petter Pekka Elianov Iljin

Рождение ребёнка
18.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Koivula Petter Pekka Elianov Iljin

Рождение ребёнка
14.05.1928

Дочь: Niskanen (Koivula Койвула) Kerttu

Отец ребёнка: Koivula Petter Pekka Elianov Iljin

Рождение ребёнка
06.11.1929

Дочь: Elo (Jeremejeff Koivula Koivula Койвула) Aili Eliisa

Отец ребёнка: Koivula Petter Pekka Elianov Iljin

Бракосочетание
12.06.1946

Муж: Koivula Petter Pekka Elianov Iljin

Смерть
21.04.1947
Похороны
1947

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