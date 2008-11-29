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Назаренко Виктор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1955

Дата смерти

29.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1980

Сын: Назаренко Георгий Викторович

Мать ребёнка: Назаренко Наталья Габталхаковна

Рождение ребёнка
27.10.1981

Дочь: Бабенко Полина Викторовна

Мать ребёнка: Назаренко Наталья Габталхаковна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Наталья Габталхаковна

Смерть
29.11.2008
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