Назаренко Виктор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1955
Дата смерти29.11.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.1980
Сын: Назаренко Георгий Викторович
Мать ребёнка: Назаренко Наталья Габталхаковна
Рождение ребёнка
27.10.1981
Дочь: Бабенко Полина Викторовна
Мать ребёнка: Назаренко Наталья Габталхаковна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.2008