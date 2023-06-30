Назаренко Наталья Габталхаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957
Рождение ребёнка
11.04.1980
Сын: Назаренко Георгий Викторович
Отец ребёнка: Назаренко Виктор Федорович
Рождение ребёнка
27.10.1981
Дочь: Бабенко Полина Викторовна
Отец ребёнка: Назаренко Виктор Федорович
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно