Назаренко Наталья Габталхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Наталья Габталхаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957

Отец: Фатахов Габталхак Ахмедович

Мать: Фатахова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
11.04.1980

Сын: Назаренко Георгий Викторович

Отец ребёнка: Назаренко Виктор Федорович

Рождение ребёнка
27.10.1981

Дочь: Бабенко Полина Викторовна

Отец ребёнка: Назаренко Виктор Федорович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Виктор Федорович

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