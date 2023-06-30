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Назаренко Георгий Викторович
Назаренко Георгий Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.04.1980
Пол
Мужской
Отец
Назаренко Виктор Федорович
1955 г.р.
Мать
Назаренко Наталья Габталхаковна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1980
Отец:
Назаренко Виктор Федорович
Мать:
Назаренко Наталья Габталхаковна
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