Ракитинъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Ракитинъ Софронъ
Мать: Ракитина Анна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Ракитина Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Ракитина Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Ракитина Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Ракитина Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Ракитина Авдотья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно