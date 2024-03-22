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Ракитинъ Дмитрий

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Ракитинъ Софронъ

Мать: Ракитина Анна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Ракитина Авдотья Яковлева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Ракитина Авдотья Яковлева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Ракитина Авдотья Яковлева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Ракитина Авдотья Яковлева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Ракитина Авдотья Яковлева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракитина Авдотья Яковлева

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