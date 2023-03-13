Ракитина Авдотья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Дмитрий