Ракитина Авдотья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина Авдотья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитинъ Дмитрий

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