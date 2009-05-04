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Жуков Виктор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1932

Дата смерти

04.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1932

Отец: Жуков (Жбанников) Кузьма Петрович

Мать: Жукова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Булатова (Жукова) Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Жукова (Петрова) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1962

Дочь: Карпова (Жукова) Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Жукова (Петрова) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.1969

Сын: Жуков Юрий Викторович

Мать ребёнка: Жукова (Петрова) Зоя Ивановна

Смерть
04.05.2009

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