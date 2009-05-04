Жуков Виктор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1932
Дата смерти04.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1932
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Булатова (Жукова) Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Жукова (Петрова) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1962
Дочь: Карпова (Жукова) Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Жукова (Петрова) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1969
Мать ребёнка: Жукова (Петрова) Зоя Ивановна
Смерть
04.05.2009