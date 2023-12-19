Жукова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Отец

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Жуков Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Жуков (Жбанников) Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
20.07.1932

Сын: Жуков Виктор Кузьмич

Отец ребёнка: Жуков (Жбанников) Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Мумина (Жукова) Вера Кузьмична

Отец ребёнка: Жуков (Жбанников) Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Жуков Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Жуков (Жбанников) Кузьма Петрович

Смерть
Неизвестно

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