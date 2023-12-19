Жукова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Отец
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Жуков (Жбанников) Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1932
Сын: Жуков Виктор Кузьмич
Отец ребёнка: Жуков (Жбанников) Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Мумина (Жукова) Вера Кузьмична
Отец ребёнка: Жуков (Жбанников) Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Жуков Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Жуков (Жбанников) Кузьма Петрович
Смерть
Неизвестно