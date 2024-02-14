Суздальницкая Рахиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суздальницкая) Ревекка
Отец ребёнка: Суздальницкий Арон Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ицкович (Суздальницкая) Малка (Маня) Ароновна
Отец ребёнка: Суздальницкий Арон Абрамович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Эйдельман (Суздальницкая) Любовь
Отец ребёнка: Суздальницкий Арон Абрамович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Суздальницкий Моисей (Моше)
Отец ребёнка: Суздальницкий Арон Абрамович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Нихтфинстер (Суздальницкая) Лэя
Отец ребёнка: Суздальницкий Арон Абрамович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Цыгальницкий (Суздальницкая) Ципа Ароновна
Отец ребёнка: Суздальницкий Арон Абрамович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Суздальницкий Иосиф (Йося)
Отец ребёнка: Суздальницкий Арон Абрамович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Шафиров (Суздальницкая) Фейга
Отец ребёнка: Суздальницкий Арон Абрамович
Смерть
1934