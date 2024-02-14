Цыгальницкий (Суздальницкая) Ципа Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгальницкий (Суздальницкая) Ципа Ароновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Суздальницкий Арон Абрамович

Мать: Суздальницкая Рахиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгальницкий Савелий (Савва)

Рождение ребёнка
14.11.1926

Сын: Цыгальницкий Анатолий Савельевич

Отец ребёнка: Цыгальницкий Савелий (Савва)

Рождение ребёнка
После 1926

Сын: Цыгальницкий Абрам (Александр) Савельевич

Отец ребёнка: Цыгальницкий Савелий (Савва)

Смерть
Неизвестно

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