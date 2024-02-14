Цыгальницкий (Суздальницкая) Ципа Ароновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Суздальницкий Арон Абрамович
Мать: Суздальницкая Рахиль
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1926
Сын: Цыгальницкий Анатолий Савельевич
Отец ребёнка: Цыгальницкий Савелий (Савва)
Рождение ребёнка
После 1926
Сын: Цыгальницкий Абрам (Александр) Савельевич
Отец ребёнка: Цыгальницкий Савелий (Савва)
Смерть
Неизвестно