Нихтфинстер (Суздальницкая) Лэя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Суздальницкий Арон Абрамович
Мать: Суздальницкая Рахиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нихтфинстер Абраам
Рождение ребёнка
30.12.1922
Дочь: Нихтфинстер (Нихтфинстер) Ривва
Отец ребёнка: Нихтфинстер Абраам
Рождение ребёнка
21.11.1924
Дочь: Житненко (Нихтфинстер) Хая-Мария
Отец ребёнка: Нихтфинстер Абраам
Рождение ребёнка
08.11.1926
Дочь: Булдакова (Нихтфинстер) Мира
Отец ребёнка: Нихтфинстер Абраам
Смерть
1934
По одним источникам, вследствии болезни, по иным убили, осталось три маленькие дочки которых разобрали на воспитание сестры Лэи по некоторым документам числится как *Лея*