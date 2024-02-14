Нихтфинстер (Суздальницкая) Лэя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нихтфинстер (Суздальницкая) Лэя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Суздальницкий Арон Абрамович

Мать: Суздальницкая Рахиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нихтфинстер Абраам

Рождение ребёнка
30.12.1922

Дочь: Нихтфинстер (Нихтфинстер) Ривва

Отец ребёнка: Нихтфинстер Абраам

Рождение ребёнка
21.11.1924

Дочь: Житненко (Нихтфинстер) Хая-Мария

Отец ребёнка: Нихтфинстер Абраам

Рождение ребёнка
08.11.1926

Дочь: Булдакова (Нихтфинстер) Мира

Отец ребёнка: Нихтфинстер Абраам

Смерть
1934
По одним источникам, вследствии болезни, по иным убили, осталось три маленькие дочки которых разобрали на воспитание сестры Лэи по некоторым документам числится как *Лея*

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