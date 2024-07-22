Дуганов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуганов Николай Степанович
Мать ребёнка: Дуганова Александра Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дуганова Александра Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуганов Василий Степанович
Мать ребёнка: Дуганова Александра Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуганова Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Дуганова Александра Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно