Дуганова (Норкина) Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Норкин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуганов Николай Степанович
Отец ребёнка: Дуганов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дуганов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуганов Василий Степанович
Отец ребёнка: Дуганов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуганова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Дуганов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дуганов Степан
Смерть
Неизвестно