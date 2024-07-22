Дуганова (Норкина) Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуганова (Норкина) Александра Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Норкин Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуганов Николай Степанович

Отец ребёнка: Дуганов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуганов Ефим Степанович

Отец ребёнка: Дуганов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуганов Василий Степанович

Отец ребёнка: Дуганов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуганова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Дуганов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуганов Степан

Смерть
Неизвестно

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