Литвинов Владимир Андреевич
Место рожденияг. Зарайск Московской области
Дата рождения07.04.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1939
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1965
Сын: Литвинов Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Литвинова (Гусятникова) Валентина Петровна
Рождение ребёнка
22.10.1979
Сын: Литвинов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Литвинова (Гусятникова) Валентина Петровна