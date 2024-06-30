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Литвинов Владимир Андреевич

Место рождения

г. Зарайск Московской области

Дата рождения

07.04.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1939

Отец: Лохов Андрей Сергеевич

Мать: Литвинова (Хабарова) Евдокия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1965

Сын: Литвинов Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Литвинова (Гусятникова) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
22.10.1979

Сын: Литвинов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Литвинова (Гусятникова) Валентина Петровна

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