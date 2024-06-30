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Лохов Андрей Сергеевич

Место рождения

Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.10.1909

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1909

Отец: Лохов Сергей Дмитриевич

Мать: Лохова (Строилова) Анастасия Григорьевна

Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.05.1935

Сын: Литвинов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Литвинова (Хабарова) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.04.1939

Сын: Литвинов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Литвинова (Хабарова) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.03.1940

Дочь: Архипова (Литвинова) Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Литвинова (Хабарова) Евдокия Дмитриевна

Смерть
?.11.1941

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