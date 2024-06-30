Лохов Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1909
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1909
Рождение ребёнка
30.05.1935
Сын: Литвинов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Литвинова (Хабарова) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.04.1939
Сын: Литвинов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Литвинова (Хабарова) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.03.1940
Дочь: Архипова (Литвинова) Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Литвинова (Хабарова) Евдокия Дмитриевна
Смерть
?.11.1941