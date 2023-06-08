Литвинова (Гусятникова) Валентина Петровна
Место рожденияпос. Колыберево Воскресенского района Московской области
Дата рождения17.06.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1939
Отец: Гусятников Петр Павлович
Мать: Слонова Нина Тихоновна
пос. Колыберево Воскресенского района Московской области
Бракосочетание
20.02.1965
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.11.1965
Сын: Литвинов Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Литвинов Владимир Андреевич
пос. Никольско-Архангельское Балашихинского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
22.10.1979
Сын: Литвинов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Литвинов Владимир Андреевич
г. Пушкино Московской области
Место жительства
Неизвестно
г. Пушкино Московской области