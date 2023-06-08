Литвинова (Гусятникова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Гусятникова) Валентина Петровна

Место рождения

пос. Колыберево Воскресенского района Московской области

Дата рождения

17.06.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1939

Отец: Гусятников Петр Павлович

Мать: Слонова Нина Тихоновна

пос. Колыберево Воскресенского района Московской области
Бракосочетание
20.02.1965

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.11.1965

Сын: Литвинов Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Литвинов Владимир Андреевич

пос. Никольско-Архангельское Балашихинского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
22.10.1979

Сын: Литвинов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Литвинов Владимир Андреевич

г. Пушкино Московской области
Место жительства
Неизвестно
г. Пушкино Московской области