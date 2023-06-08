Гусятников Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти02.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Гусятников Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1939
Дочь: Литвинова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Слонова Нина Тихоновна
пос. Колыберево Воскресенского района Московской области
Смерть
02.12.1942
Ленинградская область Полавский р-н
Причина смерти: Погиб в ВОВ