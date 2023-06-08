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Гусятников Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

02.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Гусятников Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1939

Дочь: Литвинова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Слонова Нина Тихоновна

пос. Колыберево Воскресенского района Московской области
Смерть
02.12.1942
Ленинградская область Полавский р-н
Причина смерти: Погиб в ВОВ