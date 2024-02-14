Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна

Место рождения

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

15.10.1918

Дата смерти

30.04.1985

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

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1940 г.р.
1944 г.р.
Скрыто настройками приватности
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1954 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1918

Отец: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович

Мать: Киреева Амина

Рождение ребёнка
12.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Гумер Абубакирович

Рождение ребёнка
23.08.1940

Сын: Бакиров Фанис Гумерович

Отец ребёнка: Бакиров Гумер Абубакирович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Бакиров Рабис Гумерович

Отец ребёнка: Бакиров Гумер Абубакирович

Рождение ребёнка
?.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Гумер Абубакирович

Рождение ребёнка
01.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Гумер Абубакирович

Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Бакиров Ильгиз Гумерович

Отец ребёнка: Бакиров Гумер Абубакирович

Смерть
30.04.1985

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