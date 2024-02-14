Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна
Место рожденияДеревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения15.10.1918
Дата смерти30.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1918
Отец: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Мать: Киреева Амина
Рождение ребёнка
12.12.1938
Рождение ребёнка
23.08.1940
Отец ребёнка: Бакиров Гумер Абубакирович
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Бакиров Гумер Абубакирович
Рождение ребёнка
?.04.1950
Рождение ребёнка
01.08.1952
Рождение ребёнка
01.01.1954
Отец ребёнка: Бакиров Гумер Абубакирович