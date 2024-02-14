Бакиров Гумер Абубакирович
Место рожденияд.Урняк (Каракучук), Дуванейская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения14.12.1913
Дата смертиПосле 01.04.1985
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1913
Отец: Бакиров Абубакер
Мать: Бакиров (Бакиров) Суфия
Военная награда
Неизвестно
Бакиров Гумар Абубакирович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1913 Башкирская АССР, Чекмагушевский р-н, д. Урняково. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
12.12.1938
Рождение ребёнка
23.08.1940
Мать ребёнка: Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна
Рождение ребёнка
1944
Мать ребёнка: Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна
Рождение ребёнка
?.04.1950
Рождение ребёнка
01.08.1952
Рождение ребёнка
01.01.1954
Мать ребёнка: Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна
Смерть
После 01.04.1985
Похороны
Неизвестно