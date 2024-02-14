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Бакиров Гумер Абубакирович

Место рождения

д.Урняк (Каракучук), Дуванейская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

14.12.1913

Дата смерти

После 01.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
1944 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1913

Отец: Бакиров Абубакер

Мать: Бакиров (Бакиров) Суфия

Военная награда
Неизвестно
Бакиров Гумар Абубакирович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1913 Башкирская АССР, Чекмагушевский р-н, д. Урняково. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
12.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна

Рождение ребёнка
23.08.1940

Сын: Бакиров Фанис Гумерович

Мать ребёнка: Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Бакиров Рабис Гумерович

Мать ребёнка: Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна

Рождение ребёнка
?.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна

Рождение ребёнка
01.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна

Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Бакиров Ильгиз Гумерович

Мать ребёнка: Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна

Смерть
После 01.04.1985
Похороны
Неизвестно

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