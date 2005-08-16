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Бакиров Ильгиз Гумерович

Место рождения

д.Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

01.01.1954

Дата смерти

16.08.2005

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954

Отец: Бакиров Гумер Абубакирович

Мать: Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.08.2005

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