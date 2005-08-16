Бакиров Ильгиз Гумерович
Место рожденияд.Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения01.01.1954
Дата смерти16.08.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.08.2005