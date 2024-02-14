Бакиров (Бакиров) Суфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакиров (Бакиров) Суфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1913

Сын: Бакиров Гумер Абубакирович

Отец ребёнка: Бакиров Абубакер

Рождение ребёнка
1915

Сын: Бакиров Усман

Отец ребёнка: Бакиров Абубакер

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Шайхиева (Бакирова) Рабига

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бакиров Шамсимухамет

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Латыпова (Бакирова) Тагзима

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бакиров Масгут

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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