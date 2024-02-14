Бакиров (Бакиров) Суфия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1913
Сын: Бакиров Гумер Абубакирович
Отец ребёнка: Бакиров Абубакер
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бакиров Усман
Отец ребёнка: Бакиров Абубакер
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Шайхиева (Бакирова) Рабига
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бакиров Шамсимухамет
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Латыпова (Бакирова) Тагзима
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бакиров Масгут
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно