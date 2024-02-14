Бакиров Усман
Место рожденияд.Урняк (Каракучук), Дуванейская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Бакиров Абубакер
Мать: Бакиров (Бакиров) Суфия
Военная награда
Неизвестно
Бакиров Усман Бакирович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1915 Башкирская АССР, Чекмагушевский р-н, д. Каракучуково. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно