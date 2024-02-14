Киреева Амина
Место рожденияДеревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Киреев Нурияздан Нурлыгаянович
Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: Лутфуллина (Киреева) Марьям Нурлыгаяновна
Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Мустафина (Киреева) Магида Нурлыгаяновна
Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Киреев Салихьян Нурлыгаянович
Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Рождение ребёнка
15.10.1918
Дочь: Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна
Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Похороны
Неизвестно